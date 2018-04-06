彰化驚傳縱火燒車 大樓住戶緊急疏散

彰化市某大樓地下停車場今晚驚傳火燒車，轎車燒成廢鐵，社區住戶全部疏散逃命。（記者湯世名翻攝）

2018-04-06 22:57

〔記者湯世名／彰化報導〕心情不好竟放火燒車！彰化市崙平南路一棟社區大樓地下室停車場今晚驚傳火燒車，造成2輛轎車1輛機車全毀，大樓住戶全部疏散逃命，所幸未釀巨災，消防人員動用大型抽風機將濃煙抽出戶外之際，大樓住戶40歲的陳姓男子突然到派出所自首稱：「火是我放的！」他並供稱是因為看到父母吵架，一時心情不好就放火燒車，警方聽了傻眼。

彰化縣消防局今晚近9時接獲民眾報案，指稱彰化市崙平南路一個社區大樓地下停車場傳出火警，消防單位派出數十名消防員、水車趕往灌救，發現地下室有2輛轎車、1輛機車遭大火吞噬，現場火勢猛烈，消防員趕緊噴水灌救，另方面將大樓共8戶居民疏散，居民滿臉驚慌失措，頻問：「發生什麼事了？」得知地下室停車場火災時都嚇壞。

經過數十分鐘搶救，火勢終於撲滅，但現場濃煙密布嗆鼻，消防員在停車場出口處擺設大型抽風機，將濃煙抽出才解除危機。就在此時，該社區大樓住戶的陳姓男子突然到彰化警分局莿桐派出所向警方表示：「我要自首！」並稱剛才大樓地下室車輛火災是他放火燒的，警方不敢大意，漏夜製作筆錄。

陳男供稱，他是因為看到父母吵架，一時心情不佳，心想乾脆到地下室停車場放火燒掉自己家的2輛轎車、1輛機車，他還在放火後通知大樓住戶疏散。警方已針對其說詞深入釐清，並對於他只因為心情不好就放火燒車難以置信，萬一釀成人員傷亡巨災，後果難以想像。