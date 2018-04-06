「拿死人詐財」！殯葬業者判5個月 檢上訴遭駁回

2018-04-06 00:18

〔記者王捷／台南報導〕殯葬業者黃明正替呂姓女子遺體處理後事，豈料還騙家屬，相驗後，法醫不會替屍體縫合，若需要縫合要另外支付3萬多元費用，家屬為了讓往者能圓滿，也不曉得相驗程序，事後寫信詢問檢察官，才驚覺上當，一審雲林地方法院以詐欺取財罪判處黃有期徒刑5月，但檢方認為判決太輕，但上訴遭二審駁回。

42歲的黃明政有妨害自由前科。2年前，呂女在汽旅跌倒身亡後，黃明政替呂家辦後事時，向呂女弟弟、兒子誆稱，辦理後事費用包括「法醫解剖後之屍體縫合費用」2萬元，以及明顯高於行情的解剖助理費1萬2000元，家屬也沒有多做懷疑，讓黃明政拿死人詐財得逞。

在雲檢相驗後，呂家將3萬2000元縫合費與助理費、3萬6000元喪葬費，一共6萬8000元交給黃男，黃男同日晚間6點到7點，指示不知情的兩名女子，拆除法醫縫合完成的呂女遺體胸腹部縫線，另行縫合。

不過，家屬事後越想越奇怪，寫信詢問檢方是否不會替死者縫合？檢察官再次勘驗遺體，發現有重新縫合狀況，循線查獲黃明政，依詐欺取財罪嫌起訴，並求刑1年2月。

但雲林地院認為，黃男利用家屬不了解解剖流程的機會詐財，但考量他坦承犯行，又當庭返還6萬多元與家屬達成和解，家屬也表示可以給黃男一個機會，因此判處有期徒刑5月得易科罰金。雲檢認為量刑太輕上訴二審，但台南高分院認為兩造已達和解，5個月得易科罰金量刑妥適，駁回雲檢上訴。