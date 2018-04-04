保母地板拖拉8個月女嬰 家長心碎難接受

2018-04-04 13:25

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣員林鎮1名有保母證照資格的陳姓保母，在家幫人帶小孩，卻被家長在臉書爆料，其邊滑手機邊照顧8個月女嬰，還把女嬰放在地板拖來拖去，用力拍打女嬰的胸部，家長不捨質疑保母涉及虐嬰，不過，縣府社會處今天初步了解，認為保母未專心照顧女嬰、動作粗暴，是否涉及刻意虐待還要進一步調查釐清。

這則約3分7秒的影像畫面，被PO上臉書「爆料公社」，畫面中，原本保母和女嬰一起趴在地板的嬰兒床邊，後來保母起身坐立，把女嬰翻身拉到她的小腿邊，邊拍打女嬰胸部、邊塞奶嘴給女嬰吸吮，自己還顧著滑手機，滑到一半再推開女嬰繼續再滑，過了一會改以抱姿讓女嬰躺在懷裡，繼續做拍胸和塞奶嘴的動作，動作看起來像安撫哭不停的女嬰。

女嬰家長在臉書上留言，「你們自己的小孩被這樣對待，你們會認為無所謂還是很怒」、「我個人認為我無法接受」，多位網友回應直呼很扯。

記者今到陳姓保母住家鐵門拉下，陳姓保母的家人反駁家長指涉虐嬰，其家人說，保母當時不是在玩手機，是用手機回答家長詢問孩子的狀況，保母照顧女嬰的動作，是錄影角度的差異和播放速度的關係，他們沒有用力拍打，更沒有疏忽照顧女嬰。

採訪過程中，一對夫妻剛好帶了1個2歲多、1個不到周歲的小孩要讓陳姓保母照顧，聽到有家長不滿保母照顧女嬰的方式大吃一驚，這對夫妻說，孩子照顧1個多月了，除了身體清潔不夠乾淨之外，其他倒是還沒有發現什麼異常，不過還是先把孩子帶離較為放心。

縣府社會處副處長王蘭心表示，陳姓保母去年年底被民眾舉發，擔任居家保母未申請登記，社會處經查屬實，裁罰6000元罰鍰要求停托並儘速辦理登記，對方遲遲未辦理，如今再被家長爆料，社會處會將此案列為積極查核和輔導對象，會再針對其違反兒童及少年福利與權益保障法（簡稱「兒權法」）裁罰最高3萬元罰鍰，後續若再查出有涉及兒虐事實，將會依照違反情節輕重，裁罰6萬元到30萬元不等罰鍰，並依法不得辦理登記為保母。

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