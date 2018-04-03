4/3 大樂透摃龜 今彩539頭獎開出1注！

2018-04-03 22:11

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（4月3日）開獎的第107000031期大樂透頭獎摃龜、第107000080期今彩539頭獎開出1注，可獨得800萬元，由台北市萬華區西園路二段137號1樓的「寶藏商行」開出。

第107000031期大樂透中獎號碼為：「01、07、22、32、34、36。特別號：08。」頭獎摃龜；貳獎1注獨得，可得161萬5832元；參獎共44注獲得，每注可得3萬9548元；肆獎共86注獲得，每注可得1萬3007元；伍獎共1727注獲得，每注可得2000元；陸獎共3047注獲得，每注可得1000元；柒獎共3萬1035注獲得，每注可得400元；普獎共3萬2551注獲得，每注可得400元。

第107000031期49樂合彩中獎號碼為「01、07、22、32、34、36」，四合共開出2注，每注可獲得20萬元；三合共115注中獎，每注可得1萬2500元；二合共3426注中獎，每注可獲得1250元。

第107000080期今彩539中獎號碼為「06、08、10、21、32」，頭獎共1注獲得，可獨得800萬元；貳獎共162注獲得，每注可得2萬元；參獎共6105注獲得，每注可得300元；肆獎共6萬7743注獲得，每注可獲得50元。

第107000080期39樂合彩中獎號碼為「06、08、10、21、32」，四合摃龜；三合共131注中獎，每注可得1萬1250元；二合共4148注中獎，每注可獲得1125元。

第107000080期3星彩中獎號碼為「169」，正彩共40注中獎，每注可獲得1萬2500元。

第107000080期4星彩中獎號碼為「4580」，正彩共3注中獎，每注可獲得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」