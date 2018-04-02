4/2 今彩539頭獎開出5注！威力彩頭獎、貳獎均摃龜

2018-04-02 22:16

〔即時新聞／綜合報導〕今（2日）晚開獎的第107000027期威力彩，頭獎、貳獎均摃龜；第107000079期今彩539，頭獎開出5注，每注可得獎金480萬元，分別由基隆市仁愛區仁二路28號1樓的「發財神投注站」、台北市中山區民權東路二段121號1樓的「旺多多投注站」、台北市中山區四平街26號的「仁美企業社」、新竹市東區高峰里高翠路369號1樓的「日昕商行」和雲林縣北港鎮中山路138號的「勝峰公益彩券行」開出。

第107000027期威力彩中獎號碼為：「第一區：09、18、22、28、29、30，第二區：02」，頭獎、貳獎均摃龜；參獎共1注中獎，每注可得15萬元；肆獎共27注中獎，每注可得2萬元；伍獎共153注中獎，每注可得4000元；陸獎共1277注中獎，每注可得800元；柒獎共2076注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬1324注中獎，每注可得200元；玖獎共1萬6570注中獎，每注可得100元；普獎共2萬5896注中獎，每注可得100元。

第107000027期38樂合彩中獎號碼為：「09、18、22、28、29、30」，五合摃龜；四合共10注獲得，每注可得6萬7500元；三合共112注獲得，每注可得5750元；二合共2440注獲得，每注可得750元。

第107000079期今彩539中獎號碼為：「08、14、18、23、32」，頭獎共5注獲得，每注可得480萬元；貳獎共316注獲得，每注可得2萬元；參獎共8438注獲得，每注可得300元；肆獎共8萬966注獲得，每注可得50元。

第107000079期39樂合彩中獎號碼為：「08、14、18、23、32」，四合共10注中獎，每注可得21萬2500元；三合共306注中獎，每注可得1萬1250元；二合共8384注中獎，每注可得1125元。

第107000079期3星彩中獎號碼為：「735」，正彩共14注中獎，每注可得1萬2500元。

第107000079期4星彩中獎號碼為：「1337」，正彩共7注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見台灣彩券官網