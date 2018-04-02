機車騎士突車禍倒地 疑是汽車右後照鏡肇禍

2018-04-02 16:22

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣通霄鎮慈雲寺前，今天下午3點多發生一起離奇車禍。一輛行進中的汽車因機車道縮減，為了閃避前方與旁邊機車，將速度放慢，結果賴姓男騎士身體碰觸到汽車後照鏡當場倒地送醫。

警方到場後，針對汽車張姓男駕駛與賴姓騎士酒測皆為0，由於汽車無擦撞痕跡，且張姓駕駛也不知道如何被撞上，賴男因全身擦撞先被送醫，警方找了半天，總算在汽車右後照鏡發現擦撞痕跡，之後比對監視器，目前研判是右後照鏡肇禍，相關責任仍近一步釐清，不過汽車後照鏡撞倒人也讓不少員警稱奇。