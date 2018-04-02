BMW GG了！小技師加錯機油 賣腎恐怕都不夠賠...

加錯機油，小技師賠慘了。（記者顏宏駿翻攝）

2018-04-02 15:35

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣一名BMW M5系列房車到民間保養廠保養，原本應加10W-60等級之機油，結果保養廠卻加5W-60，不過，引擎出現異音，9個月後整顆引擎因鐵屑過多而報廢，換全新引擎得100萬元，車主怪罪保養廠加錯機油，要求賠償35萬元，但保養廠認為不全然是加錯機油之因素，車主操駕也有關，且已經過了一個月的修繕保固期，拒絕賠償，於是女車主提出損害賠償告訴，法院認定保養廠誤加機油，應賠償車主35萬元。

受害的吳姓女車主開的是2006年出廠的BMW E60M5車款，當初購入的價格逾300萬元，她定期保養，堅持用原廠指定的機油，雖然已開近10年仍「頭好壯壯」。

104年10月6日他到永靖鄉一間民間保養廠做定期保養，指定使用原廠SAE 10W-60等級機油，不料技師卻拿出5W係數的機油，吳女看見，當場指出錯誤，但技師卻說，這台車比較特別，加5W才適合，事後女車主覺得開起來「怪怪的」，開回原保養廠檢視，保養廠並未作任何處置。

又經10個月，整顆引擎因鐵屑過多而報廢，車主認為，當初保養廠加錯油，導致黏稠度不夠，才導致鐵屑過多，引擎報廢與加錯機油有直接關係。

但保養廠認為，10W與5W效果一樣，該廠函文請示總代理汎德永業公司，公司回復說，建議用10W，如果沒有10W，在正式添加前可用其它級數暫時代替，保養廠認為，加5W是可以的。保養廠還說，鐵屑過多導致引擎縮缸，因素很多，駕駛人的操駕習慣也影響很大，不能完全歸責於加錯油。

但承審法官向BMW汽車台灣總代理汎德永業公司請示5W、10W之不同，該公司回文表示，非原廠認可使用級數之機油，均會對車輛產生一定的磨損，造成引擎損壞。

法官表示，保養廠承攬保修業務，車主在保養前即指定用10W係數機油，技師卻加5W之機油，之後產生瑕疪，自應負賠償責任，又該車全新進口引擎超過100萬元，車主請求35萬元，為有理由，應予准許，全案不得上訴。

中國石油的陳姓營業員表示，W 前的數字代表機油低溫時流動，10W（Winter） 為低溫黏度在 -25℃ 時仍具流動性，0W 則表更低溫為 -35℃，5W反而比10W貴，因為要較多次的精煉，才能耐凍。