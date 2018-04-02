蘋概股大廠面試爆性騷！量3圍逼問「摸哪裡會濕」

有女面試者表示日前在面試中，被問到「哪個部位最敏感」等私密問題，面試官甚至還當場幫她量三圍，讓她感到相當不舒服。示意圖。（情境照）

2018-04-02 13:23

〔即時新聞／綜合報導〕面試時真的要小心！有名女面試者指出，近日前往台北某間科技公司面試時，竟被問到「哪個部位最敏感」等私密問題，面試官甚至還當場幫她量三圍，讓她感到相當不舒服。有媒體已經點名這家公司是匯鑽科技公司，該公司財務長證實此事，並稱上週已將這名主管開除。

女面試者的朋友代她在PTT發文表示，上月14日前往這間大規模的科技公司，面試人資職務，當天與面試官兩人單獨在密閉空間進行面試，填完資料後，對方便開始詢問她一些基本問題，接者指出這份工作需要個性外向，並稱自己先前在外商公司上班，「所以比較開放一點，朋友都是女生居多，而且我們甚至還會互相捏屁股一下」，向她表示「希望能找個跟我有默契的夥伴。」

《蘋果日報》訪問到被點名的匯鑽科技公司財務長，並證實有此事，強調上週已將該名主管開除，公司也已委請律師跟法務協助處理，指出該公司人資部有2人，上述皆屬主管個人行為，公司立場絕對不允許該職場性騷事件的發生，再次強調尊重職場性別友善。

PTT發文提及面試官問，「你能接受男生講黃色笑話嗎？妳哪個部位最敏感？」面試者對此感到不解，回應「敏感？什麼意思？」對方便直言「就是摸哪裡妳會感覺到濕」，下秒更直接問面試者三圍多少，並說要直接幫她量，面試者當下傻住，就讓他量了三圍。

面試官更進一步打量面試者的胸圍，還叫她把衣服拉起來，摸了鋼圈比了一下，推測她的胸圍大小，表示自己「有在研究」。之後便將話題一直放在與性有關的問題，還誇張問面試者，「乳頭是什麼顏色？」

面試者事後冷靜下來，才「意識遇到變態」，後來朋友建議發文，以告知其他女性面試者要小心，貼文一出引起廣大網友回應，還有網友說「我妹在上週也去了”x鑽”公司面試人資的職位，面試過程跟原po一樣」，呼籲「女孩兒面試真的要小心，還是要記得錄音啊，只能說什麼事都可能發生」