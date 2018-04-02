嗆警：黃線還拖吊！ 猛漢攔車、拆封條

2018-04-02 05:55

〔記者王捷／台南報導〕陳姓男子把車停在黃線就下車到超市買菜，沒想到逛完超市要出來時就發現轎車已經被拖上拖吊車，陳男不滿「停黃線也被拖」，用肉身攔下拖吊車，把封條拆掉，坐進車裡不出來，拖吊組警員見狀，想將陳男請下車，兩人因此發生拉扯，警員認為陳男已涉嫌妨害公務，呼叫警網支援，陳男為了審下拖吊費，因此吃上官司。

40多歲的陳男有酒駕前科，從事養殖業，1日晚間7時許，他獨自到超市賣菜，但在超市附近找不到停車位，因此就在路邊的黃線停車，警方拖吊車剛好經過，有吹哨告示後，仍沒有民眾來移車，因此替陳男的轎車裝上輔助輪、貼上封條。

車子才剛脫離原位，陳男就從超商走出來，看見轎車被拖，立刻上前攔住拖吊車，並打開車門坐進駕駛座，員警見狀請陳男下車，但陳男認為他只是買個東西而已，而且停在黃線上，警方沒必要拖走他的車。

警員則解釋，黃線只能臨時停車，且車內要有人，所以不管離開的時間有多久，只要車內沒人就是違規停車，但陳男聽不下去堅持不肯讓警方拖車，兩人發生爭執拉扯，最後警方呼叫支援，以妨害公務現行犯逮捕陳男。

但是陳男到了警所後喊冤，他自稱是要回車上拿貴重財物，並沒有要妨害警方執行公務，不過警所觀看密錄器發現，實情似乎不像陳男所描素那般，訊後警方將陳男依刑法妨害公務罪嫌移送南檢。