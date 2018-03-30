河濱持刀性侵正妹 變態男還「玩弄」熊玩偶噴精

2018-03-30 18:25

〔記者陳慰慈／新北報導〕52歲李姓男子犯下竊盜案遭檢警鎖定，DNA發現李男除涉及多起竊盜案，還涉嫌在河濱公園性侵女子及在女性機車掛上「沾有精液」的女用內褲，並留下「我要瘋狂的猛幹你小陰部」的紙條，甚至還闖入女子住處，將女用內褲套在熊玩偶兩腿，再用美工刀割開玩偶胯下，留下精液，行徑變態，新北地檢署今依強制性交、恐嚇、竊盜等罪嫌將他起訴；利用熊玩偶恐嚇部分，因追訴權時效完成不起訴。

起訴指出，去年2月晚間11時許，單身的李男見一名24歲正妹獨自走進新北五股微風運河停車場附近的流動廁所，竟在外等候欲隨機性侵，一見正妹出來，即持刀架住正妹頸部想「硬上」，正妹苦求他「不要」，他才改指侵並要正妹幫他「打手槍」，直至射精才離去，正妹雖以衣服擦拭手上精液，並報警處理，但因當時天色昏暗，警方無法鎖定犯嫌身分。

去年10月，李男潛入一名男子位於新北蘆洲住處，偷走現金4000元，檢警勘驗監視器畫面並採驗現場DNA，發現李男除涉及4起竊盜案，也是同年2月的五股性侵案的嫌疑人，此外，2013年4月間，李男還隨機在一台黃姓女子機車，掛上沾有其精液的女用內褲，還留下淫穢紙條道「我要瘋狂的猛幹你的小陰部，不停的抽插你的小淫穴狂幹你真爽喔！」致使黃女心生恐懼。

從事粗工的李男居無定所，遭檢方拘提到案，庭訊時，李男坦承「很久沒有性行為了，看到正妹走進廁所就『凍沒條』」，但辯稱僅有請正妹幫忙手淫，沒有指侵；至於在黃女機車上掛精液內褲，他承認有做這件事，但細節忘了。

檢方依據李男供詞及行竊監視器與案發現場採集到的嫌疑人DNA，不採信其辯詞，將他起訴。