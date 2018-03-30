反駁不積極辦肇逃 斗六警：駕駛、被害人皆到案

2018-03-30 15:07

〔記者詹士弘／雲林報導〕斗六市今天早上發生小客車擦撞機車騎士倒地後逃逸，被害人也未報案即離開現場，有民代質疑警方瀆職！斗六警方澄清說明，獲知後第一時間即介入積極追查，目前渉嫌人及被害人均已到案，由警方釐清案情中。

斗六市30日上午7點30分左右發生汽車擦撞機車後逃逸事件，騎士是一名阿伯被推擠跌倒，但肇事車輛卻未停車就離開，騎士阿伯也未報案就離開現場，事後熱心民眾不忍阿伯吃虧，將情形PO上臉書社團「斗六人文社交圈」引發網友熱烈討論。

斗六派出所所長王志豐30日上午7時50分許獲知後，立即前往現場查看，雖然現場人車都已離去，警方還是積極調閱路口監視器畫面查看，發現肇事車輛後立即展開偵辦，同時警方也於30日上午8時34分上臉書社團「斗六人文社交圈」PO文表示警方已積極偵辦，請民眾放心。

斗六警分局表示，對於肇事逃逸案件，斗六分局一向態度積極，近2年偵破比率達百分之百，何來不積極？至於發生在早上7時24分之肇逃案件，警方並未接獲當事人或民衆報案，當然無法第一時間即掌握相關資訊，7時50分許斗六王所長獲得訊息後，立即到場並積極展開偵辦，何來態度不積極？

警方表示，臉書po文雖不等同於報案，雖警方仍會努力關心掌握，並儘速反應，但兩者不能劃上等號，請大家發揮見義勇為的精神，打110報案，警方會立即管制並處理；有關本案目前渉嫌人及被害人均已到案，警方釐清案情中。