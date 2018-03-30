關最久的死囚 聲請再審卻用錯判決

2018-03-30 12:29

〔記者張文川／台北報導〕台灣關最久的死囚黃春棋，因同案被告徐自強前年獲改判無罪定讞，黃也以此為「新事實、新證據」聲請再審，高院去年駁回他的聲請，黃春棋提抗告；最高法院今認定，黃春棋應以最高法院的定讞判決為聲請標的，卻誤用高院更五審判決，高院裁定有重大違誤，因此撤銷高院裁定，發回更裁。

1995年徐自強與黃春棋、陳憶隆、黃銘泉（已在泰國死亡），被控擄走黃春樹，押到汐止山區殺害棄屍，黃銘泉等人向家屬勒贖7000萬元，警方當場逮捕現身取贖款的黃春棋，黃供出徐自強、陳憶隆是共犯。

黃春棋和陳憶隆一審被判死刑，隔年徐自強由律師陪同投案，也被判處死刑；全案經多次更審，2000年最高法院維持高院更五審判決，將徐、黃、陳判死定讞。

檢察總長為徐自強提起5次非常上訴，2015年高院更九審認為，黃春棋、陳憶隆指控徐自強的證詞前後不一且違背常理，基於無罪推定原則，改判徐自強無罪，2016年最高法院駁回檢方上訴，宣告定讞，被羈押5624日的徐自強聲請刑事補償，去年高院裁准補償2812萬元。

陳憶隆、黃春棋被判死刑確定已18年，現仍羈押於看守所，是目前關最久仍未執行死刑的死囚，2人在徐自強翻案成功後，也各自聲請再審，去年先後被高院駁回。

黃春棋向最高法院提出抗告，最高法院認為，黃春棋是以高院更五審判決為聲請再審標的，但依刑訴法第420條規定， 再審是以「有罪的實體確定判決」為對象，黃春棋的死刑是經三審判有罪的實體判決，再審對象應是最高法院的實體定讞判決，而非高院的更五審判決，高院的原裁定也未審酌到這項程序違法，最高院認定高院裁定有重大違誤，因此將原裁定撤銷，發回高院再做適法處理。

法界認為，黃春棋未來仍可另起爐灶，以最高院的定讞判決為對象來重新聲請再審，以補正程序問題；至於他是否有機會受徐自強獲改判無罪的影響而起死回生，法界看法不一。