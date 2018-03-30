阿伯騎車被汽車撞倒不報案 民代跳出來怒指警方瀆職

汽車擦撞機車後逃肇，連續畫面之一。（記者詹士弘翻攝）

2018-03-30 10:33

〔記者詹士弘／雲林報導〕斗六市今天早上近7點半發生汽車撞機車後汽車逃逸事件，汽車擦撞機車後，騎士被推擠跌倒，但肇事車輛無視後方車輛直按喇叭，未停車就離開現場；由於被害人不願報案，警方受理案件態度一度遲疑，最後表示，就算沒人報案，也可依刑法185條之4肇事逃逸，處一年以上、7年以下徒刑。

「這不是肇逃，什麼是肇逃？」縣議員王又民表示，由於被撞的阿伯不想進派出所，不願報案，但整個被撞過程被後方車輛的行車紀錄器錄下，也po上臉書，但警方對這件事三度轉變態度；檢舉達人檢舉交通違規案件，就算微罪，警方也會開罰單，在市區肇逃，就是要抓；警察很幸苦，但積極度還要加油，如果警察不偵辦，將正式提告警察瀆職。

斗六警分局表示，警方不是不處理，而是第一時間沒人報案，等知道狀況後，就立即調被害人說明，並調閱相關路口監視器，會在最短時抓人。

斗六警分局也指出，依刑法第185條之4，肇逃（有傷、亡）處一年以上7年以下徒刑；另依道路交通處罰條例，要調扣駕照。

另依道路交通管理處罰條例第62條，汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，處台幣1000元以上3000元下罰鍰，逃逸者扣其駕照一至3個月。

警方表示，一般車禍如雙方沒有人受傷，多屬民事件案，如果沒有報案，私下解決，警方也不會得狀況；但如果有人檢舉、提供相關影像，屬情節重大者，警方也主動偵辦。

警方指出，鎮北路肇逃事件，被害人有受傷之虞，屬重大案件，已主動進行偵辦。