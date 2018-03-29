忠烈祠春祭 新北各界緬懷烈義士英靈

2018-03-29 16:27

〔記者陳心瑜／新北報導〕今天是青年節，新北市政府在淡水忠烈祠舉行「春祭典禮」，由新北市長朱立倫擔任主祭官，與各級民代、局處首長、軍警消等代表300餘人，一同獻花緬懷烈義士英靈，表彰烈義士壯烈犧牲之精神。

朱立倫也逐一向烈義士家屬代表致贈慰問品表達致意，烈義士家屬也獻上白玫瑰花追思最親愛的家人，並在這固定的會面中，彼此寒暄與安慰。

民政局專門委員藍品畯指出，新北市忠烈祠共奉祀238名軍、警、消等烈義士，每一位烈義士背後皆有令人動容、敬佩的故事，作為後代效法的英勇事蹟。

藍品畯說，新北市忠烈祠緊鄰淡水球場、一滴水紀念館、以及國定古蹟滬尾砲台，風景秀麗，早已成為婚紗業者與劇組拍攝的熱點。每年3到4月正逢新北市櫻花季，民眾清明連假可安排到此旅遊，串連淡水天元宮、三芝三生步道賞櫻，再繼續往北海岸走，欣賞春季限定的熱門打卡點「老梅綠石槽」。

另外，位於樹林的新北市軍人忠靈祠春祭典禮，則由市府副秘書長邱敬斌擔任主祭官，與新北市議會、後備指揮部、八二三戰役戰友協會等單位代表一同向國軍靈位致意，並宣讀傅亦修及朱佳延2位公殞官兵事蹟，場面隆重肅穆。

民政局兵役勤管科長賴小萍表示，新北市軍人忠靈祠目前已安厝近3萬亡故軍人及榮民，近年來園區也持續進行整建，除了在106年底於二塔增設4698個骨灰櫃位外，今年起再加強綠美化、補植灌木、以及澆灌系統工程，打造優質的祭祀環境撫慰國軍忠靈。

賴小萍也貼心提醒，忠靈祠在清明期間，特別規劃自3月31日、4月1日及4月4日至4月8日清明連假期間，在樹林區中正路、忠義街口及迴龍捷運站3號出口等2處提供免費接駁專車接送，建議民眾改搭大眾運輸工具，多多利用接駁車，減少塞車停車等待時間，相關資訊可上新北市軍人忠靈祠網站查詢。