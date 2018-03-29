工程公司老闆遇刺 行兇歹徒身影曝光

2018-03-29 15:01

〔記者邱俊福／台北報導〕台北市大安區今天中午發生一起男子遭刺傷案，一名53歲薛姓工程公司老闆步出公司時，遭2男伏擊持利刃刺屁股3刀，警方經訪查與調閱監視器，發現犯案的2男都穿著深色服飾，犯案後立即徒步逃離現場。

警方調查，行兇的2年輕男子，一大早就在附近出沒等候，目前警方正了解傷者是否跟他人有恩怨。

警、消單位是在中午12:10獲報，北市溫州街74巷5弄1號，1名男子大腿遭刺傷，右臀3處、左手大拇指2處撕裂傷，随即緊急將他送醫，目前大安分局正調閲監視器與訪查了解中。