院檢霹靂火！檢嗆法官「頭腦不清楚」不起訴

院檢霹靂火！檢察官不起訴。（本報合成圖，記者顏宏駿攝）

2018-03-29 13:44

〔記者顏宏駿／彰化報導〕發生在今年2月初，彰化地方法院法官陳彥志與檢察官莊珂惠，為了嫌犯羈押，兩人在法庭大動肝火，莊檢怒嗆「你是不是頭腦不清楚」，法官陳彥志要求道歉未果，竟下令要求逮捕檢察官，引發院檢大戰，陳彥志隨後函送告發莊珂惠公然侮辱罪，彰化地檢署派主任檢察官葉建成偵查後，今認為莊檢發言嗆聲時間是在羈押庭程序之後，非屬公務員依法執行職務期間，不構成公然侮辱公務員要件，予以不起訴處分。

對此結果，莊珂惠不願表示意見，僅透過同僚表示對處分沒有意見，虛心接受外界批評，會持續在婦幼保護案件上努力。至於陳彥志至中午為止尚未回應。

不起訴處分書指出，莊珂惠雖坦承向陳彥志說「是否中午了，所以法官頭腦不清楚」，但否認有侮辱公務員及公然侮辱犯行，稱當時是筆錄印出後，被告及辯護人及她簽完名，陳彥志離開前主動找她攀談，陳彥志當時說：「檢察官我不是不挺妳，只是覺得有人權上顧慮」。 莊珂惠在此時才回應法官，認為當時是羈押庭程序後，跟陳彥志討論問題，主要是跟陳彥志解釋該案被告所面臨刑期並無侵害人權之虞，她認為陳彥志沒有正面回應問題，因此才會說「法官頭腦不清楚」等語，並非辱罵話語，而是用質疑的語氣。

為驗證莊珂惠所說是否屬實，偵辦此案的主任檢察官葉建成調閱羈押庭開庭光碟，但錄音檔未錄到關鍵的「法官頭腦不清楚」。

法院書記官則證稱，被告和辯護人在筆錄簽名後，正準備後續交保行政程序，莊珂惠有說：「很多檢察官之後都會轉為法官，又說是不是快中午了，法官的腦筋是不是不清楚」。負責錄音的法警則證稱，當時整個庭訊都結束，因此中斷錄音，當時莊珂惠對諭知內容不滿意，有些碎碎念「法官應該從地檢歷練，才能夠聽到被害人立場，不會只聽被告的」。

法警證稱，陳彥志後來聽到莊珂惠說「是不是中午了，法官腦筋不清楚」，非常生氣，要求針對該句話道歉，莊珂惠則開始解釋前因後果，他一直安撫莊珂惠，但陳彥志確實有下了不道歉就逮捕的命令，但莊珂惠依舊在解釋原因，沒有道歉，雙方堅持時，他才持續錄音，當時他認為陳彥志講的是附條件逮捕的陳述。

不起訴處分書指，案發時羈押庭程序已結束，非屬公務員「依法執行職務」期間，因此並不構成「依法執行職務」、「當場侮辱」要件，且與法庭尊嚴或國家權力意志貫徹並無任何損傷可言，因此難以論罪。

不起訴處分書還，莊珂惠陳述中縱有不妥字眼，仍應以陳述全句或行為人當時所處客觀情況，綜合判斷有無主觀上侮辱之意，而當時莊珂惠是在向陳彥志解釋未獲回應，因此「上開不雅言詞，應為其一時脫口之情緒性言語，固欠妥適，造成告訴人有受辱之感，但並無其他辱罵言語，因此這是莊珂惠是其對不滿情事所為主觀感受表達，非刻意針對陳彥志的辱罵。