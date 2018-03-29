200噸有毒廢污泥棄置山區 無良業者被起訴

台中檢警在后里區廣益巷查獲一處非法堆置、儲存事業廢棄物、不明廢液、污泥達200公噸的地下棄置場，追查發現該場從99年間躲在茂密樹林間，外人不易發現，7年來造成的污染難以計數。（記者楊政郡翻攝）

2018-03-29 11:40

［記者楊政郡／台中報導］台中檢警在后里區廣益巷查獲一處非法堆置、儲存事業廢棄物、不明廢液、污泥達200公噸的地下棄置場，追查發現該場從99年間躲在茂密樹林間，外人不易發現，7年來造成的污染難以計數，中檢檢察官王銘仁指揮保七三大隊二中隊等單位展開偵查，今偵結依廢棄物清理法起訴陳姓業者、張姓地主及台將興業有限公司。

起訴書指出，106年6月間中檢接獲舉報，指后里區廣益巷（外掛絨勝國際公司招牌），時常飄出濃濃臭味，廠區內逸流出不明液體至路面，王銘仁召集保七總隊三大隊二中隊、環保署中區環境督察大隊、台中市調查處及台中市環保局等單位成立專案小組，還多次委託航空測量及遙感探測學會協助空拍蒐證，106年11月兵分多路，執行現場搜查，查獲有害廢溶液及事業廢棄物約計200公噸。

絨勝公司實際負責人陳男，未領有清除、處理廢棄物許可證照，坦承於多年前就與未領有主管機關所核發清除、處理許可證照之「台將興業有限公司」負責人「阿利」共謀，由陳男自99年起向張姓地主承租后里區偏僻山區土地（面積2千多坪，廣益巷內），對外稱「台將公司」有甲級廢棄物清除、處理合法證照，到處承攬收受工業製程所產出之有害廢溶液及污泥逾，貯置於該地，利用四周茂密林木為天然掩護，不予處理，放任貯存有害廢溶液之容器因受雨淋日曬而破損，導致有害廢溶液四處逸流。

搜索人員不敢大意，深怕接觸到劇毒廢溶液，特別穿上防護衣取樣送驗，檢警發現該地地處偏僻，地勢略高，遠眺風景優美，而坡地下方即為果實纍纍高接梨梨園，這些溢出不明廢液，極可能污染到下方農田、果園。

現場廢溶液及污泥經環保署中區隊採集檢體送驗，判別為有害事業廢棄物，除將現場廢溶劑及污泥全數扣押外，另由陳嫌、張姓地主及台將公司負擔事後清除、處理費用，檢方依廢棄物清理法起訴2人1公司。

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環保人員穿防護衣採樣化驗、事後證實為有毒事業廢棄物。（記者楊政郡翻攝）

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