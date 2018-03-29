在桃機免稅店順手牽羊 美籍男子遭逮滯留機場

2018-03-29 10:57

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕美國籍男子Barrie昨晚在桃園機場免稅店順手牽羊，竊取一只精品名片夾，免稅店店員發現後報警，航警在候機室人贓俱獲，航警將他函送桃園地檢署，不過Barrie因沒錢支付更改機票班次費用，目前仍滯留在桃園機場。

航警表示，采盟免稅商店位於D5候機室旁之COACH名牌商店昨晚在清點時，發現短少名片夾1只（價值約新台幣4200元），經免稅店保全人員調閱監視錄像畫面，發現為一名膚色較暗身著鮮黃色背心外籍男子，在晚間7點44分時下手行竊。保安隊2-2分隊於9時17分接獲報案後，調閲相關監視畫面搜尋該外籍男子行蹤，發現該男子在D6候機室等候登機，值班小隊長陳育玉隨即率警員胡菀芩、黃裕嵐趕往D6候機室將該男子帶回調查。

航警到場後調查，該外籍男子為美國籍旅客Barrie，航警想將他帶往該商店讓店員指認時，該男子堅決否認有竊取行為，不願配合警方調查。

就在雙方爭執之際，另一名在美國當廚師的旅客Daniel主動上前交給警方名片夾1只，並稱是Barrie交給他保管。該男子表示完全不認識Barrie，是因為看到警方盤查Barrie時知道有異，才將名片夾交給警方，警方立即將Barrie帶回偵訊。

由於是案發後兩小時才抓到人，並不構成「現行犯」的條件，而且嫌犯配合調查，航警讓嫌犯先行離境，全案函送桃園地檢署。

據瞭解，涉嫌偷竊男子Barrie昨晚7點19分由吉隆坡搭機入境桃園機場，預定轉搭昨晚11點35分華航班機前往舊金山，因涉嫌偷竊無法搭乘原本班機。

Barrie在偵訊後入境，今天上午前往華航櫃檯想要改班機盡速離台，並告訴航空公司說他是忘了付錢，並沒有要偷竊的意思，自己才是被害者所以延誤班機，但航空公司告知他，他的機票如果更改班次需要加付8000元台幣，Barrie表示他沒有錢，因此目前仍滯留在桃園機場。

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