不是你幹嘛跑？結果他心虛掉槍又摔斷腿...

警方當場先起出一把改造手槍。（記者許國楨翻攝）

2018-03-28 14:19

〔記者許國楨／台中報導〕台中市林姓男子擁槍自重被警方盯上，上週得知他投宿摩鐵趕往查緝起出兩把改造手槍，未料過程中原本攜槍要來替林男助陣對付仇家的賴姓男子，同時間在摩鐵另個房間吸毒時，以為警方也要來抓他心虛逃竄，結果不僅摔斷腿連攜帶的半自動步槍及子彈都掉在民宅，標準的賠了夫人又折兵最後仍被逮。

台中市刑大偵四隊日前接獲線報，住在龍井區的43歲林姓男子涉嫌擁槍自重還四處向友人炫耀，進一步跟監蒐證掌握其行蹤後，上週得知林男持槍進入沙鹿區某摩鐵休息之際前往圍捕，當場查獲改造手槍1把，隨即再將林男帶回住處搜索再查獲另把改造手槍及子彈5顆。

只是當警方在摩鐵圍捕林男時，同時間攜槍投宿摩鐵另個房間吸毒的林男賴姓友人（35歲），誤以為警方也盯上他二話不說跳出房間窗戶逃竄，警方發現有異沿後追捕時，賴男雖逃離但途中因摔落民宅遮雨棚導致腳踝骨折，還踩踏民眾自小客造成車頂凹陷，連隨身攜帶的菲律賓UNITED DEFENSE廠半自動步槍及制式子彈15發都掉落在民宅內，但仍在前天被警方循線查緝到案。

台日混血的賴男供稱，與林男是經由網路認識的朋友，當天因林男與人有糾紛唯恐仇家找上門向他借槍助陣，才會在摩鐵另開房間邊吸毒打發時間，沒想到卻遇到警方圍捕林男誤以為自己也被盯上才會逃竄，不但帶來的槍掉在民宅，自己還摔斷腿，真的是賠了夫人又折兵；警方則在訊後將全案依槍砲等罪嫌送辦。

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