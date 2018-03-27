預拌混凝土摻違法廢棄物 保七送辦4業者

2018-03-27 16:23

〔記者陳文嬋／高雄報導〕保七總隊查獲台南1家環保科技公司涉嫌以合法掩護非法，將不合法的廢棄物轉賣給2家預拌混凝土廠當作原料，數量總計1萬2千多噸，歷經4個多月埋伏跟監，兵分8路查緝搜索後將4人送辦。

保七總隊第三大隊第三中隊接獲民眾檢舉，高市仁武區1家預拌混凝土廠內堆置粒科異味散逸，經行政院環境保護署環境督察總隊南區環境督察大隊、市府環保局入廠稽查採驗，經查來源為台南市柳營區1家環保科技公司產出，產品未符合CNS1240低強度混凝土粒料規範，環保局依據廢棄物處理許可內容規定認定為廢棄物，而非資源化產品混凝土粒料。

警方歷經4個多月埋伏跟監，查出大登環保科技公司是事業廢棄物（污泥）再利用廠，公司涉嫌將公司製造未符合NCS1240低強度混凝土粒料（屬廢棄物），以每噸50元販售給屏縣枋寮鄉1家預拌混凝土廠11713.35噸、仁武區1家預拌混凝土廠437.78噸，作為混凝土配料。

警方表示，其中枋寮鄉的預拌混凝土廠將未合格骨材粒料，製作成低強度混凝土，非法回填農地造成污染，連日來兵分8路前往台南市柳營區、高市仁武、鳳山區、屏東縣枋寮鄉查緝，帶回大登環保科技公司許李負責人、劉姓總經理及2家預拌混凝土廠劉姓、王姓廠長4人偵辦。

警方查扣相關帳冊資料、過磅單、工程契約書、銷售紀錄等，許李負責人、劉姓總經理到案否認犯行，辯稱賣出都是產品，否認是事業廢棄物；劉姓、林姓廠長也否認犯行，辯稱買到的是產品，不是事業廢棄物，警訊後將4人依違反廢棄物清理法第46條第3、4款及第47條送辦，最重可判處5年有期徒刑。