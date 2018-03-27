査稅害死雞排伯 國稅局：不要以訛傳訛

2018-03-27 12:12

〔記者詹士弘／雲林報導〕斗六炸雞排林姓阿伯，24日半夜在斗六市某公園上吊輕生，網路狂傳因被檢舉達人檢舉，遭國稅局連續開單補繳稅，無力負擔雞排攤位稅務罰鍰而輕生；國稅局喊冤，表示沒有檢舉達人，更無罰款稅單，只單純輔導辦理營業登記，網路傳言傷人，2名初出社會的稅務員昨天已哭了一整天，自責不已。

死者林先生（民國49年次）古坑鄉草嶺人，是921受災戶，災後到斗六獨自打拼，在斗六靠賣雞排維生，與越南籍配偶結婚但已離異，單親育有一子，目前就讀高中，林先生家境拮据，父親亡故喪葬費事靠善心人士救助完葬，在草嶺山上仍有一老母親。

3月24日半夜林先生在斗六市某公園上吊輕生，由於事發前國稅局曾前往輔導辦理營業登記，事發後網路開始傳播，指「林先生拜檢舉達人之賜，無力負擔雞排攤位、稅務罰金，憤而在公園上吊。」國稅局飽受責難。

警方表示，經初步調查，林留有遺書，疑似因經濟狀況不佳，家屬表示，林有點憂鬱症傾向，家屬對於林的自殺沒有異議。

中區國稅局雲林分局長陳金華也表示，整個案件沒有檢舉達人，單純是林先生承租店面，雙方契約到法院公證，稅務員依程序到法院查抄租賃公證契約作課稅資料，林先生在中華路租一間房子，月租金2萬8千元，因有營業行為，所以稅務員前往輔導辦理營業登記。

陳金華指出，由於林先生被核定的月營業額僅5萬元，不到稅金月銷售額8萬元的起徵點，未來也不會課稅，沒有稅務的問題，更沒有網路上所謂的補單、罰款，或檢舉達人，這都不是事實。

陳金華表示，對林先生的不幸，國稅局感到遺憾，2名前往輔導林先生辦理營利事業登記的稅務員，昨天哭了整個下午，今天更是無法上班，請假在家恢復心情，網路的錯誤訊息，已造成二次傷害。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980