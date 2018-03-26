只是向法官還原現場 罵「畜生」、「是人嗎」不起訴

2018-03-26 12:24

［記者鄭淑婷／桃園報導］47歲胡姓男子為了媽媽被送養老院，與自家兄弟發生肢體衝突，兩人為此對簿公堂，去年8月23日上午桃園地院開庭時，胡男被控在法庭出言「畜生」、「是人嗎」，另被控告公然侮辱，胡男稱「只是向法官陳述、還原當天情況，並不是在罵人」，桃園地檢署檢察官調閱法院錄音，認為胡男確實是在陳述當天情況，偵結予以不起訴處分。

胡男說，當天是法官正在問話，案發時他不滿兄弟霸佔爸爸留下的數億家產，還把媽媽送到養老院，拒絕告訴他地址還要脅他放棄家產繼承權，他因氣憤才與兄弟發生衝突，他不記得有無罵「畜生」，即使有也不是對人，而是指那樣的「行為」。

檢方調出法院錄音，法官與胡男一問一答，法官詢問胡男「被告這邊同律師所述是不是？坐著說就可以，並不是作證，你不用從頭說」、「所以你有打他」，而胡男回稱「我就講那天事實......他一直不說把我母親送去哪，我說你這樣還算是人嗎？你這人是畜生嗎......」。

檢方認為胡男口出「畜生」、「是人嗎」，確實只是向法官陳述、還原現場，且胡男因涉及傷害案件，在法庭上盡可能解釋、將所有情況完整陳述，尚屬自衛、自辯及保護自身的範圍，難認有公然侮辱的惡意，偵結予以不起訴處分。