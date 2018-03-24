銀行疑遭詐貸億元 檢察官開出2拘票抓人

2018-03-24 11:45

〔記者吳政峰／台北報導〕國內某間銀行疑遭大都會資產管理公司詐貸約億元，台北地檢署23日發動搜索並帶回8名證人，偵訊到24日凌晨全數請回，惟關鍵的大都會林姓實際負責人及財務人員未到案，檢察官已開出拘票抓人。一度遭傳受害的的兆豐銀行，24日早上緊急否認與本案有關，另間被點名的安泰銀行，至今未發布訊息說明。

據指出，2013年間，大都會資產管理公司以興建飯店名義向銀行貸款約億元，雖然繳息正常，但銀行細閱文件懷疑有不實之處，新北市調處獲悉後介入調查，不排除全案涉及詐欺罪，遂報請北檢指揮偵辦。

北檢23日指揮調查官兵分多路搜索大都會，帶回幹部與職員等8名相關證人，包括林男的小舅子與名義負責人賴男。小舅子任職飯店要職，否認知悉貸款內情，賴男則自稱人頭，完全不知發生甚麼事。8名證人訊後均請回，尚無人轉為被告。

林男透過管道表示將出面說明，但到24日凌晨檢方偵訊完證人後，都沒現身，檢察官為了保全相關證據，已開出拘票拘提林男及另名財務人員，據悉，被告應不只兩人。

針對本案，兆豐銀行接近午時發出聲明，「兆豐銀行與大都會資產管理公司並無往來，亦無該報導所稱遭搜索情事，對部分媒體未經查證即發布所謂獨家新聞，甚感遺憾，對此不實指控，嚴重影響兆豐銀行聲譽，兆豐銀行將保留法律追訴權」。