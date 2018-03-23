嘉義年輕兄弟車禍雙亡 阿嬤悲：只能順天意…

兄弟倆發生死亡車禍，轎車車頭直接撞斷。（民眾提供）

2018-03-23 20:10

〔即時新聞／綜合報導〕嘉義縣鹿草鄉發生一起死亡車禍，一對分別為25歲及19歲的林姓兄弟，本月15日一同開車外出，隔天凌晨返家途中疑因雨天打滑，發生車禍意外喪生。兄弟倆今日上午出殯，白髮人送黑髮人的雙親悲痛不已，阿嬤也難過的表示：「只能順天意。」

這對同一天過世的兄弟，哥哥平日在工廠工作，弟弟高中畢業後就留在家中幫忙務農，本月15日2人外出與朋友唱歌聚餐，16日凌晨1點左右聚會結束，由哥哥開車2人一同返回住處，車子行經重寮村入口牌樓時，疑因下雨視線不明，車子先擦撞一輛機車，再失控撞上路旁電線桿和公車站牌，車頭當場撞斷，兄弟2人被拋出車外，而施姓機車騎士幸運僅受輕傷。

車禍一發生，附近住戶聽到劇烈撞擊聲而下樓查看，發現弟弟全身是血躺在路旁，哥哥則是拋飛10公尺外。消防人員獲報到場時，哥哥已失去生命跡象，弟弟送醫急救後不治。

警方表示，駕駛經抽血確認沒有酒駕，但車頭完全撞斷，儀表板和方向盤也消失，從現場撞擊痕跡判斷，轎車應有超速情形，兄弟倆也疑似未攜安全帶而被拋飛。

家屬認為，可能是雨天視線不良，因為要閃避機車才會失控發生意外。據《蘋果日報》報導，警方已將騎士依過失致死罪嫌函送法辦，肇事原因仍待進一步釐清。

兄弟倆今上午出殯，承辦喪禮的葬儀社幫2人找到樣式相同的棺木，希望他們一路好走。兄弟倆的阿嬤難掩傷心的表示，事情已經發生，只能順應天意！

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