偷日本軍刀闖總統府砍憲兵 呂軍億判刑7年

男子呂軍億（圖）涉偷日本軍刀砍總統府憲兵，今判刑。（資料照）

2018-03-22 11:16

〔記者張文川／台北報導〕51歲男子呂軍億去年8月18日，至國軍歷史博物館偷走號稱南京大屠殺的「百人斬」日本軍刀，闖入總統府欲升五星旗，砍殺周姓憲兵右頸，被憲兵合力攔下，周姓憲兵幸運未中要害而 逃過死劫，但留下右臉麻痺的後遺症，被迫因傷提前退伍；檢方起訴時求刑7年，台北地院今依殺人未遂、加重竊盜等罪，判呂軍億7年有期徒刑。可上訴。

審理期間，精神鑑定認定，呂軍億行凶時行為能力正常，可以辨識是非，沒有因幻聽、幻覺等無法辨識自身違法行為的情況，呂也自承當時意識清楚，也自知可能會死在總統府，才會在犯案前先寫絕筆信表明動機。

周姓憲兵提出附帶民事求償300萬元，呂軍億表明只能賠150萬元，但會盡最大能力賠償。法院今將此部分移送民事庭審理。

檢察官起訴認為，根據被害人與證人說詞與傷害部位的診斷證明，呂確實有不確定殺人故意，涉犯殺人未遂、妨害公務、加重竊盜、侵入建築物、公共場所攜帶刀械等罪，具體求刑7年。

呂軍億辯稱沒有殺人的犯意，當時因憲兵在拉槍機，他朝槍枝護木砍去，刀口與槍身接觸後往下滑，才順勢砍到周的頸部成傷，不是他可預見。

去年8月18日，呂男先到環河南路的五金行購買榔頭和手套，上午10時步行至軍史館二樓展示廳以鎯頭敲破櫥櫃，偷走二戰日本軍刀，再走向總統府，從總統府西大門翻越人行道矮牆闖入，當天時值總統府家庭日，周姓憲兵原本以為呂男走錯地方，舉手告知呂男，呂男卻突然高舉軍刀砍傷憲兵右頸，周負傷與呂扭打，隨後其他憲兵趕達合力壓制，在呂的背包內搜出一面五星旗。（11:36更新）