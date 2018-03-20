離奇！貨車撞死人竟衝下狹窄階梯「落跑」

離奇車禍事故現場。（民眾提供）

2018-03-20 12:59

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕大學校園出現離奇死亡車禍，送郵件貨車暴衝先撞到送報老阿伯，竟一路沿寬僅2.2公尺的人行階梯直衝落下方停車場，致阿伯被推撞在階梯中段，腦漿四溢當場身亡。

嘉義縣消防局大美分隊長樊光華表示，昨天上午8時39分獲報南華大學有2名傷患待援，趕到現場，倒在人行階梯的老翁大腦組織外露明顯死亡，交由大林分隊支援協助，但一時找不到另名傷者，由現場人員指引，才在停車場裡的1輛貨車找到女駕駛，由救護車送往大林慈濟醫院。大林慈濟醫院表示，女傷者腰椎骨折，手術後休養中。

警方調查，死者是77歲張姓騎士，傷者為60歲趙姓女駕駛，貨車與機車撞擊點在卸貨區，老翁遭撞後連人帶車被貨車帶往停車場，機車掉落在停車場人行樓梯口，貨車繼續衝落樓梯後到下方的停車場，又撞到1輛轎車才停住。

老翁遭強力撞擊推擠在階梯中段處，因頭部重創沒有生命跡象。

趙女供稱當時停車準備要卸貨，車輛卻突然往前衝，經查貨車1996年出廠，是否爆衝肇禍有待調查釐清。

事故現場的階梯口寬度2.2公尺，貨車竟然能從這麼狹小空間穿過，而且車身幾無刮痕，承辦警員直呼「刻意要開車通過也很難」，令人毛骨悚然。