台大職能治療師墜樓 安養中心判賠152萬

2018-03-19 22:23

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕台大畢業的陳姓職能治療師因罹患妄想型精神分裂症，會攻擊家人而在送醫治療後轉往安養中心休養，沒想到某次被叫到3樓澆花時，意外墜落1樓，導致重度肢障與水腦症，憤而向中心負責人與照顧者連帶求償1250萬元，新竹地院審理後判賠152萬元。

33歲的陳女指控，103年4月4日7時許，負責人王女與負責照顧的潘男指派她到3樓陽台澆花時，未陪同前往，讓她單獨工作，以致她不慎墜落1樓地面開放性骨折、顱內出血、血氣胸、多處肘骨骨折、脾臟裂傷。事後又因水腦症手術，被評定為重度肢體障礙。

畢業於台大的陳女說，她有職能治療師專業證照，本有大好人生足以揮灑，卻因本事故導致多處嚴重骨折，迄今左上肢功能均未能復原，且記憶受損、智力退化，全家均受沉重醫療、經濟壓力，不但無法體驗往後人生樂趣，反而對全家心懷愧疚。

陳女指王女與潘男不思為她帶來的傷害甚深，反而嗣後狡辯，又未表現和解誠意，她所受精神痛苦不言可喻，因此對二人連帶求償1250萬元。新竹地院在2015年已對王女與潘男依業務過失傷害罪各判處有期徒刑3月、得易科罰金。

根據醫師鑑定，陳女雖患有妄想型精神分裂症，但對於一般事理之判斷能力、對危險的感知能力，不會與一般人差距過大，最後法官認定陳女本身應負擔3成責任，被告應負擔7成，判二人應連帶賠償152萬元。