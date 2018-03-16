狼人教練性侵案 運動醫學專家：體制陳年問題

2018-03-16 11:39

〔記者吳政峰／台北報導〕日前一名女網友控訴多年前曾遭體操教練性侵，接著陸續傳出不少女生也身受其害，對此，臺灣運動醫學會榮譽理事長葉文凌16日透過台灣司法人權進步協會指出，這個問題冰凍三尺，非一日之寒，政府應重視體制問題。

葉文凌表示，體育署預算少的可憐，但選手們尚有可觀的成績，絕非僥倖，是多半仰賴基層教練棄家背子，弼家賣地，十年寒窯，日曬雨淋，才有機會搏得一紙版面。較幸運的基層教練或有一席教職，可望退休生活無虞，一般者博得工友缺，練球兼掃地，下者無名無分，出錢出力，隨時走人。

葉文凌指出，狼人教練一出，眾人喊打，從此異性教練為了避免過多肢體接觸，可能刻意遠離運動員，過猶不及，拿捏動輒失據，基層運動怎麼發展下去？

葉文凌認為，要使狼人教練消失，這一切需仰賴良好教練制度，監督系統，以及足夠的支持系統，才足以解決這種獸性戰勝人性的系統性失靈問題。

政府要投入足夠資金，建立基層教練培訓及晉升管道，而異性管理員應是要強制存在且受法律保障；弱勢家長應有官方代理人協助，以利權益之伸展；社服系統亦應定期介入，建立基本資料庫，以供運動員長期照護系統之建立。

葉文凌指出，我國基層教練長期既要當選手的父母，又要負擔管理，有時可能還得緊急協助處理選手的傷勢，一人分飾多角，非常辛苦，政府應建立完整體制，避免運動員淪到有口難言、有怨難伸、有病難醫的處境。