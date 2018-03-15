保母把幼兒當人肉沙包！ 畫面曝光引發眾怒

保母用手拍打幼兒的頭。（記者張瑞楨翻攝自爆料公社）

2018-03-15 08:05

〔記者張瑞楨／台中報導〕位於台中市北屯區的愛堡貝托嬰中心，驚傳保母（俗稱老師）虐童案，今天清晨臉書社團「黑色豪門企業」、「爆料公社」，貼出托嬰中心監視器拍下約48秒畫面，保母用手與枕頭拍打幼兒的頭部，還舉起來重摔地上，幼兒被摔得頭部著地，這名保母還不滿足，再舉起來摔一次等虐待過程，另有一位保母在旁，卻沒有制止。

愛堡貝托嬰中心也緊急發表聲明，指該名施暴老師（保母）已被解僱，是園長監督不周，保母已經坦承，接下來由司法調查。

愛堡貝森林館這段影片引起網友撻伐，甚至辱罵這名保母是畜生，比畜生還不如，全台灣所有托嬰中心或幼兒園等，都必須清查是否有類似行為，另有人質疑，為何其他保母或托嬰中心人員，沒有制止這種惡行？

這家托嬰中心由園長署名的聲明，全文如下：

園長痛心：昨天發生一件痛心事件！我們老師（保母）午睡醒對孩子做了殘暴的事情！我們已通報社會局了正在處理中，非常抱歉！該名老師已被解僱！我們在1:4的師生比中還發生這樣的事，是我監督不周！非常抱歉！我們真的很認真經營此園所及寶貝，希望等待調查結果。昨晚調監視器看到此畫面，立即帶該名保母去找家長坦承，影片是園所提供給家長，不會包庇，也不敢對家長隱瞞。園所很願意對此事負責！接下來請司法調查！真的非常抱歉！真的非常抱歉。

自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服，務將可盡快救援在生命危機中的兒童。

保母將幼兒打得頭部著地。（記者張瑞楨翻攝自爆料公社）

保母將幼兒重摔地板上。（記者張瑞楨攝翻攝自爆料公社）