夫帶小三買房又逼墮胎 正宮怒提告求償千萬

2018-03-14 20:53

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕經商的新竹陳姓男子在外與小三共築愛巢並生1子，帶小三買房被正宮撞見，當時正宮都沒懷疑，好不容易懷孕還被先生要求拿掉，直到私生子5歲時陳妻從先生與小三的LINE裡面看到孩子照片，才知先生通姦生子，憤而向2人連帶求償1000萬元，新竹地院最後判2人應賠償60萬元。

陳妻指控，先生從98年起至104年9月，多次在陳姓小三位於新竹縣住處或在台北、新竹地區汽車旅館等地發生關係，小三於100年9月產下一子，她直到104年12月從先生舊手機LINE中，發現2人留存的對話訊息還有私生子照片，始知姦情。

陳妻說曾於99年間懷孕，先生卻堅持要求她墮胎，使她期待與先生共同養育子女的希望落空，更必須面對旁人對其名譽質疑之不堪，失去青春歲月、追求婚姻生活的勇氣，精神上受有莫大痛苦，憤而向2人連帶求償1000萬元。

陳男與陳姓小三聲稱，陳妻於103年7月前即曾向友人表示，知悉2人通姦，卻直到105年10月才提起訴訟，已超過2年請求權時效。

法官調查，陳妻所提2人間LINE對話內容，最早一則為104年1月23日、最後一則為104年3月23日，陳男在104年4月間更換手機，陳妻是在104年3月23日至同年4月間，自先生舊手機翻拍該104年1月23日至同年3月23日的LINE對話內容，而陳妻是在105年10月19日提起民事訴訟，並未超過2年時效。

陳妻說，99年間某日先生說他晚上有約，不在家吃飯，事後她外出加油，看到先生的車出現在竹北陳男買的1間套房外，她就打電話問，先生竟騙她說人在台北。事後先生說房子是買給他姪女的，當時她還見到姪女，只是沒交談，萬萬沒想到這個姪女竟然就是小三！

事後夫妻共同的友人都提醒她陳男有小三，但她沒有追究，沒想到一直到先生外面的孩子都已經5歲了，她才發現先生的姦情！

最後法官審酌陳妻為投資顧問公司負責人，名下有財產2千多萬元；陳男先前在電子公司及半導體公司工作，目前經商，陳姓小三從事室內設計等工作，判二人連帶賠償60萬元。