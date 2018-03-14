機車被撞「溜走」、酒駕肇事逃逸 進警局才知都是中客

2018-03-14 15:44

［記者陳彥廷／屏東報導］屏東縣枋寮鄉水底寮的五岔路口昨天又再傳詭異車禍，胡姓男子騎機車於綠燈行經建興路口時，卻被開車還闖紅燈的朱姓女子逕自撞上，不過機車竟從胡男手中一溜煙如野馬脫疆般離去，一跑長達逾百公尺才撞到安全島倒下，不過朱女見狀，竟也跟著「烙跑」，直到熱心路人攔下，警方一酒測發現朱女竟然酒駕，警方帶回兩人，兩人在警局碰面卻發現兩人都是中國客，在異鄉竟因離奇車禍才相識。

水底寮的五岔路口因車流量大，成為三寶奇人匯集的馬路虎口，在該處開業的居民「亦小亦」，近年在家門架上監視器，就經常錄下令人噴飯或驚愕的車禍，如汽車剩3輪還行駛數公里等等的詭異事件，該路口就被稱為「瘋狂路口」。

警方事後調查，發現駕車的46歲朱姓女子，是嫁來枋寮鄉的中國籍配偶，當時由北往南行經該路口欲迴轉往北行駛，卻未注意紅燈就行駛，撞擊由東往西騎上的57歲胡姓機車騎士，胡男原本欲牽車至安全地帶後欲興師問罪，結果沒想到疑似機車已被撞至損壞，突然爆衝往南行駛，胡男連抓都抓不住只能跟著其後奔趕救車，但機車如脫疆野馬般就在胡男面前撞上安全島才停下，現場揚起滿地煙塵。

不過肇事的朱女疑似酒後駕車渾然不覺已撞到人，見到胡男離去，竟也跟著烙跑，直到熱心路人跟上並報案，警方到場酒測，果然發現朱女酒測值高達0.40MG/L。

警方表示，送醫後胡男右小腿擦傷，目前並未提告傷罪嫌，朱女雖未受傷，仍依酒駕及肇事致人受傷逃逸等公共危險罪如移送屏東地檢署偵辦。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆