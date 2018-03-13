八卦山荔枝園遭丟百包不明物 農憂是廢爐渣

彰化市八卦山區一處荔枝園，接連兩次共遭不肖人士偷倒上百包不明物體，果農懷疑是有毒的廢爐渣。（記者湯世名攝）

2018-03-13 15:42

〔記者湯世名／彰化報導〕是誰這麼惡劣！彰化市八卦山區一處荔枝園，接連兩次共遭不肖人士偷倒上百包不明物體，果農懷疑是有毒的廢爐渣，恐將危害果樹，彰化警方與環保局據報已擴大追查來源。環保局長江培根表示，這些一包包的土壤看起來不像廢爐渣，是否含有毒性需待進一步化驗，已請警方調閱監視器，追查涉嫌偷倒的車輛。

在八卦山四面佛寺種植荔枝數十年的果農指出，本月2日他在巡視果園時，赫然發現園區被偷倒一包包的不明物體，乾脆以廢樹枝將產業道路封住，沒想到前天前往果園時，竟發現又有一包包的不明物體被丟在果園附近的產業道路！經他打開包裝查看，裡面裝著灰黑色的土石，懷疑是不肖人士偷倒廢爐渣。

果農說，他種了一輩子荔枝，還是頭一回果園與附近道路被偷倒廢爐渣，距離他的果園約1公里遠、其堂哥的山坡地路旁也被偷倒10多包一樣的物體，萬一有毒，恐將造成荔枝果樹遭受污染。

前立委黃文玲服務處執行長葉繼元說，服務處接獲果農陳情前往勘查，只見一包包裝著灰黑色的土石散佈在果園與產業道路間，可見偷倒者相當囂張，環保局應揪出不法人士。

彰化縣環保局長江培根表示，這些灰黑色土壤初步看起來不像廢爐渣，是否含有毒性尚待採樣化驗，他們已協請彰化警方調閱沿路監視器深入追查。