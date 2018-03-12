人妻想分手 小王下藥迷昏她從6樓丟下去 判無期定讞

陳婦從6樓陽台墜落一樓草坪慘死。（資料照）

2018-03-12 12:50

〔記者張文川／台北報導〕屏東市44歲男子林卓陽，4年前戀上已婚陳姓婦人難以自拔，逼迫陳婦離婚未果，竟強逼陳婦喝下摻了FM2安眠藥的高梁酒，迷昏後將她從6樓陽台丟下慘死；一審將林男判刑14年，二審認定他惡性重大、手段殘忍，改判無期徒刑，最高法院認同二審見解，維持無期徒刑定讞。

判決指出，2014年6月17日下午，陳婦在屏東市崇大新城墜樓，檢警從死者身上驗出含有FM2成分的安眠藥，若摻酒飲用會加速催化藥性，而死者生前並無服用安眠藥的習慣，而是該大樓內與死者互動密切的男子林卓陽有長期服此藥的記錄，陳屍位置六樓正是林男住處，引起檢警重視。

林男只承認死者生前到他家，辯稱因陳婦遭丈夫家暴，心情鬱悶，跑來找他喝酒解悶，邀他一起跳樓，後來陳婦說要上廁所，但一直沒有出來，不久後他就發現陳婦躺在樓下草坪，堅稱陳女是自行跳樓。

檢警詢問死者丈夫、女兒、大樓鄰居及醫師，認為她缺乏自殺動機，也無家暴受虐，出門前也沒有外傷，反倒從死者親友口中，以及死者與林男的通聯記錄中發現，林男因借貸關係，與陳婦互動頻繁漸生曖昧，林男要求陳婦離婚，但陳婦不願意，欲斷絕往來，林男心生報復殺機，案發前4天曾傳簡訊「不要來可以說，但不要騙、騙子…耍人天會處理」給她。

案發當日林男約陳婦至住處深談，林男對她拳打腳踢，打得全身傷痕累累，強迫她喝下摻藥的酒，再從陽台將她拋下樓致死。

最法院認定，林男供詞多處前後不一致，且陳婦身高158公分，陽台外牆高124公分，外牆四周卻無任何攀爬抓踩痕跡，陳婦不可能不接觸到外牆就直接飛越過牆，認定林男供詞不可信，判處無期徒刑定讞。