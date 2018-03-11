萬華深夜一場火 起因竟是為了8百元

2018-03-11 21:33

〔記者王冠仁／台北報導〕台北市一棟3層樓人力派遣公司日前傳出火警，火勢波及一旁2棟民宅，住在派遣公司3樓的柯姓男子一度命危幸被救回。警方查出起火前鄰居聽聞屋內有吵架聲，警方循線找到當時爭吵的陳姓男子與李姓男子，陳聲稱他向李追討積欠的8百元，李氣說「我要去放火」；李則推說當時他不想再喝酒，但陳要繼續喝，他一氣之下「翻桌」就起火。

上月21日深夜11點多，台北市康定路287巷發生火警，消防局派員前往搶救，救出住在3樓且一度失去呼吸心跳的57歲柯姓男子並撲滅火勢；消防員勘驗火場，發現起火點位於一棟3層樓的人力派遣公司1樓後方，且有人為縱火跡象。鄰居告訴警方，起火前曾聽1樓傳出疑似爭吵、摔擲物品的聲響。

警方當天循線找到起火前在屋內喝酒的45歲陳男，陳聲稱他向43歲李姓同事追討數百元債務未果，兩人起口角，李還嗆說「我要去放火」，不久後就起火。起火後他與李還上樓要叫柯逃跑，但柯疑因喝醉跑不動，他才與李逃出，且因過度驚嚇再跑去附近阿公店喝酒。

9天後，警方掌握李男行蹤，在萬華一間麵攤趁他吃飯時逮人。李聲稱，陳所說屬實但他沒縱火，當時他不想再繼續喝酒，但陳卻一直要喝，他一氣之下揮手翻落桌上酒水瓶罐，沒想到就起火。警方說，雖然兩人說詞不盡相同，但陳與李與起火有直接關聯，故將兩人都依公共危險罪嫌送辦。