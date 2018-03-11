藝文特區大樓火警 女焦屍燒到與沙發融一體

2018-03-11 20:23

［記者陳昀／桃園報導］桃園藝文特區一棟住宅大樓晚間7點多驚傳火警，警消趕抵現場後於10分鐘內將火勢撲滅，但在臥室沙發上發現一具64歲魯姓女子的焦屍，已燒到與沙發融為一體，向廖姓屋主借住套房的49歲羅姓男子以計程車為業，當時人不在現場，目前也尚未到場說明。

該大樓為地下3層、地上10層，僅魯女居住的7樓起火，燃燒面積約20平方公尺，警消在現場發現不少玻璃酒瓶，據了解，中國籍魯女罹患口腔癌、癲癇且有酒癮，但實際起火原因還在調查中。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆