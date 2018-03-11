王浩宇服務處被潑漆 中壢警方火速逮人 涉案3人這麼說…

2018-03-11 20:15

首次上稿 20:07

更新時間 20:15

〔記者李容萍／桃園報導〕綠黨桃園市議員王浩宇位於桃園市中壢區福州路的服務處，今天凌晨3時20分遭潑藍漆，中壢警分局獲報到場調閱監視器、訪查周邊店家，鎖定1名機車騎士曾於犯罪現場附近逗留排徊，趁深夜無人，手持塑膠袋朝鐵捲門丟棄旋及跑步離開現場，傍晚在中壢區民權路的民宅前逮捕涉案的21歲黃姓、24歲朱姓男子和涉嫌下手潑漆的16歲曾姓少年。

3人到案供稱，因不滿王浩宇在網路的言論，才會憤而潑漆，至於潑漆動機與年金改革議題是否有關聯，3人均低調不願多談，全案訊後由警方依毀損罪嫌函送法辦。

由於藍天行動聯盟祕書長繆德生在立法院開議到場抗議時爬牆摔下重傷不治後，王浩宇曾在臉書PO文寫下：「800-1=799 R.I.P.」，疑似在暗諷藍天行動聯盟與八百壯士等團體，因繆德生的過世而少一人，王浩宇臉書一度被反年改團體灌爆，不少網友砲轟他太冷血，甚至有人打電話到服務處抗議罵髒話，但王浩宇後來回應網友：「怎麼有人在罵，是我算錯了嗎？」堅持不會道歉。

另外，王浩宇在服務處被潑漆後也說，過去這幾天，服務處不斷地接到自稱反年改人士的恐嚇電話、留言，揚言要到他的服務處潑漆，就在今天凌晨，他們真的來了。對於這樣的行為，他表達遺憾，但也尊重他們表達意見的權利。

晚間得知潑漆者是一個16歲少年，沒有前科，王浩宇表示，此案是一個少年被兩個有前科的成年人教唆犯案，是用未成年身份規避刑責，因毀損是告訴乃論罪，他決定主動撤告。他認為這段時間，台灣的社會有太多撕裂、太多仇恨，繆上校的死，明明是一場意外，卻被操弄成抹黑政府、製造對立的工作。

王浩宇說，潑漆、潑漆、再潑漆，怨怨相報何時了？他願意給這個少年一個機會，願意給台灣社會一個和解共生的機會。