保護酒駕撞死人富二代掛彩 死者親友向警察致歉

員警保護酒駕撞死人的富二代莊警毅時，也跟著挨拳頭。（記者張瑞楨攝）

2018-03-11 13:13

〔記者張瑞楨／台中報導〕父親經營工廠的台中市富家公子哥莊警毅，昨天（10日）清晨無照酒駕，駕駛賓士車狂飆撞死經營太陽餅店的老闆娘，警察也跟著倒霉，為了保護莊嫌不被死者親朋圍毆，數名警察替他擋拳頭挨揍，1名員警臉部受傷淌血，動手的死者親友昨天晚間到中市警局一分局大誠分駐所致歉，被毆與受傷的員警體諒亡者親友的悲憤心情，且他們要教訓的是莊警毅，不是針對警察而不追究。

莊警毅也沒有提出傷害告訴，另外，台中市警局一分局昨天深夜起，動員警力連續3天實施酒駕夜間攔查，並查獲3起酒駕，近期將動員警力攔檢，將酒駕氣焰壓制下來。

包括台中市警局大誠分駐所李姓員警等數名警察，昨天下午押解莊警毅到台中殯儀館接受檢察官偵訊後，死者的親朋好友動手修理莊嫌，警方保護莊嫌時，也替莊嫌挨了拳頭，李姓員警臉部撕裂傷淌血，昨天晚間死者親友到大誠所道歉致意，因動手的人只想教訓狂妄的富二代莊警毅，不慎誤傷警察，並非刻意打警察，沒有打警察的犯意，莊警毅至今也沒提出告訴，警方並未進一步追究責任。

另外，中市警局一分局也於昨天深夜，臨時增加酒駕攔查勤務，共攔到3名騎機車酒駕民眾，伊分局指出，將連續3天大執法（10至12日），之後，持續為期3個月加強取締酒駕專案勤務，每個月至少執行8次酒駕專案取締勤務，並將機動調整勤務，24小時值勤，且不分平日或假日，依各區商家與消費形態，規劃白天、傍晚、深夜、凌晨各時段攔查勤務，藉由高強度、高密度取締，以降低酒駕憾事。

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