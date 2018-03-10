MeToo運動網路引爆 高市教局籲受害人站出來

2018-03-10 23:54

〔記者方志賢／高雄報導〕一名女網友在社群網站Po文控訴體操教練涉嫌性侵她，受害人是受美國女子體操隊性侵醜聞報導影響，而從去年底起「#MeToo」（我也是）運動在全球網路引爆，希望遭性侵的受害人勇於發聲，高雄教育局今也呼籲相關受害人能站出來舉發。

高雄市傳出國小體操教練涉嫌性侵體操學生，高雄市教育局今表示，此案已依性別平等教育法啟動調查，要求教練請假暫停職務，並提供受害人法律諮詢及心理諮商。

高雄市長陳菊得知後也相當重視，表示絕不姑息校園性侵事件發生，呼籲受害人勇於舉發，將給予完全的保護與支持，教育局也將全力協助檢調調查。

受害人表示是受到「美國女子體操隊性侵醜聞」相關報導影響，對於奧運體操選手芮斯曼等人勇於挺身而出，指控美國奧運體操代表隊前隊醫納薩爾涉及性侵，因此向教育局提出陳情。

「#MeToo」（我也是）運動於去年底點燃全球反性侵怒火，導火線是「紐約時報」爆出好萊塢王牌製作人哈維韋斯坦（Harvey Weinstein）涉嫌性侵、性騷數十名女性。

女星阿莉莎米蘭諾（Alyssa Miliano）之後在推特發文：「我也是」。朋友建議說，若所有曾遭受性騷或性侵的女性都寫出「我也是」，就能讓大家知道，這問題的嚴重性有多大。

沒想到短短幾天內，數百萬名不分男女的網友響應米蘭諾發起的「#MeToo」活動，先後透過推特、臉書等社群網站分享自己的性侵或性騷故事，引爆全球關注。

其實最早發起「#MeToo」的是倡導兩性平權的社會運動者伯克，她在2006年便推出「MeToo」的宣傳口號，希望能進一步接觸曾遭性虐的弱勢婦女。