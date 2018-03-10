富二代酒駕撞死人！父：他説很抱歉 死者夫兒怒回不會原諒

富二代莊警毅的父親說，兒子說「對家屬很抱歉」。（記者張瑞楨攝）

2018-03-10 17:01

〔記者張瑞楨／台中報導〕工廠小開富二代莊警毅今天（10日）凌晨1點左右酒駕，撞死夜歸的賣太陽餅婦人王燕珠，莊男父親中午到警局探望被拘捕的兒子，他說，兒子沒有酒駕紀錄，卻有開公司的汽車超速，牌照被吊銷，駕駛執照也被吊扣，莊父還說，他有責備兒子，兒子說「對家屬很抱歉」，他希望兒子能先跟死者家屬達成協議（意指民事和解），不過，死者王燕珠的丈夫與兒子說，不會原諒莊嫌，「不是一句抱歉就能解釋交代」！

莊警毅是台中工業區一家機具工廠的富二代小開，卻向警方宣稱自己只是車床工人。莊男的父親今天中午到台中市一分局大誠分駐所說，兒子昨天深夜10點左右出門，說要去錢櫃KTV唱歌，他還交代兒子喝酒不要開車，卻沒想到發生這起憾事。莊父還說，兒子沒有酒駕的紀錄，卻有開公司汽車超速，導致車子被吊銷牌照，兒子也被吊扣駕照，警方也證實莊嫌是無照駕駛。

莊父說，兒子說「很抱歉」，他責問兒子，如果對方只是受傷，說抱歉還能交代，現在對方（死者王燕珠）已經往生了，豈能說抱歉就可以？他認為兒子已經成年了，要跟對方達到共識（指民事和解），好好的善後。

另外，警方認為，這個富二代喝酒，而且喝得比同車的4名朋友更多，酒測數值最高，卻又不聽朋友勸告，堅持要開車，有不確定的殺人犯意，已經改依公共危險罪與殺人罪嫌法辦。

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