泥醉熟女吐滿車 運將無奈報警還是載她回家

2018-03-10 12:30

〔記者黃建華／高雄報導〕一名喝醉的熟女今天凌晨搭乘計程車，吐得車內都是穢物，周姓運將迫不得已只好報警，五福二路派出所獲報趕往，喝醉的49歲許女一度語無倫次，還不時「嘟嘴」讓警方啼笑皆非，只好將許女帶回派出所休息，許女酒醒才知酒後失態，承諾賠償司機清潔費。

五福二路派出所今天凌晨3點多接獲報案，位於新興區民生一路與復興二路口有名計程車司機請求協助，警方獲報火速趕往，發現周姓司機站在計程車旁一臉無奈，後車門大開，這時根據警方的專業判斷，一定又是載到酒醉乘客了。

果不其然，報案的周姓司機（36歲）一臉苦惱向警方表示，3時許從前金區旺盛街附近的一間卡拉OK店搭載一名女客，說要前往復興路的住處，途中女客因不勝酒力吐滿整車，他只好在新興區民生一路與復興二路口停車，並打電話向警方求救。

警方試圖跟坐在車上的許姓女子（49歲）對談，但女子疑似喝太多，胡言亂語，警方詢問時還不時「嘟嘴」，讓員警啼笑皆非，只好請司機先將女子帶到派出所，由女警攙扶入所休息後再做打算。

周姓司機向警方表示，車資他可以不追究，許女僅需負擔車輛清潔費用即可；後來在派出所休息幾小時的許女清醒，答應周姓司機晚上上班時會將錢還給司機。而大方的周姓司機見許女腳步蹣跚，竟仍願意載許女返家休息，也讓警方對於周姓司機的「大器」態度讚嘆不已。

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