台中又酒駕撞死人！富二代喝最多硬要開 飆撞女騎士

2018-03-10 09:34

上稿時間09：34

更新時間11：57

〔記者張瑞楨／台中報導〕繼金錢豹酒女撞死優秀烘焙師，以及江姓男子酒後駕駛賓士車，撞死1名工人等一連串的慘劇之後，台中警方雖嚴格取締酒駕，今天（10日）凌晨1時許，卻仍發生穿著光鮮亮麗，年僅22歲的男子莊警毅，駕駛賓士「身心障礙車」，撞死夜歸的王姓機車女騎士，莊嫌的酒測達0.75毫克，他自稱是車床工人，但記者側面瞭解，他是台中市工業區一家機具工廠的小開。惡劣的是，他載著4名朋友與高中同學聚餐狂歡，5人之中，他醉得最嚴重，卻堅持要開車，還在市區內橫衝直撞狂奔，撞上王女後，車子還往前衝100公尺才停止，在地上留下明顯的剎車痕，警方將依公共危險罪與過失致死罪法辦。

警方初步調查，今天凌晨1時許，莊嫌駕駛領有「身心障礙者專用停車識別證」的賓士豪車，於台中市中區台灣大道與中華路口疾駛，從後方追撞同方向的王姓女機車騎士，王女當場被撞翻，撞上賓士車的擋風玻璃，莊嫌宣稱緊急剎車，但仍在距離肇事地點達100公尺才停車，賓士車嚴重毀損，擋風玻璃破碎，與哥哥在台中市火車站旁經營太陽餅生意的王女（58歲）當場慘死，莊嫌酒測高達0.75毫克。

駕駛同學母親賓士 貼有身心障礙證件

莊嫌外觀並非身心障礙者，為何他駕駛的Ｅ350 AMG的賓士豪車，會有身心障礙的識別證？警方調查顯示，他駕駛的是林姓高中同學母親的車子，莊嫌與3名高中同學與1位朋友，昨天深夜在中市中區一家酒吧聚會，來自台南市的林男沒有喝酒，其餘4人都有喝酒，且莊嫌喝得最多，酒測濃度也最高，其餘3人都僅有0.01至0.5毫克，莊嫌卻是0.75毫克。

莊嫌喝最多且醉得最嚴重，卻自認熟悉台中市道路，堅持要駕駛林男母親的賓士車，載4名同學朋友到位於台中市工業區的住處休息，林男雖勸阻，莊嫌仍堅持開車，卻在台中市中區撞死王女，莊嫌坦承酒駕，他宣稱見到王女時，雖立即緊急剎車，但已經來不及而撞上，不過，監視器卻顯示，他撞上王女時，根本就沒有剎車，且車速極快，堪稱是狂飆，直接從後方追撞王女，之後才剎車，在距離撞擊地點達100公尺才停車，全案仍調查中。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆