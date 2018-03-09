最真的假iPhone！拆機全是中國劣質貨

警方查扣多隻仿冒iPhone。（記者陳薏云翻攝）

2018-03-09 13:28

〔記者陳薏云／新北報導〕最真的仿冒機！保二總隊刑警大隊破獲新莊區「慧鑫通訊行」販賣假iPhone，標榜「平行輸入、福利機」，以低於市價5000元的行情，熱銷上萬隻，送到蘋果原廠拆機，才發現內部零件全部中國劣質副廠貨，警方呼籲，若有在該通訊行購買iPhone，也請向警方報案。

警方調查，去年底前往該通訊行採樣，購買配件後發現是仿冒品，申請搜索票前往查扣手機、配件等387件，沒想到一拆機檢查零件，才發現每隻包裝精美的iPhone都是仿冒品，連警方都表示「真的太像了！」

慧鑫通訊行於105年中設立盛浩科技有限公司及台灣鑫智慧科技有限公司，除在新莊區店面販售外，也在網路平台樂天市場、蝦皮拍賣、露天拍賣等，分別以鴻信通訊、花花3C通訊等名字販賣仿冒iPhone，因低於市價5000元，大賣上萬台。

警方送驗後發現，仿冒iPhone甚至連IMEI序號都可以通過APPLE官方網站的驗證，但都已經是超過保固期的序號，另使用iOS系統也沒問題，根本難以察覺，以致無民眾發現及提告。

該公司分工細密，有採購大陸輸入仿冒IPhone手機及配件、平台控管訂單、門市面交取貨，甚至有「售後手機維修服務」，為怕仿冒機曝光，店家售出後會叮囑買家，若有故障或毀損，請拿回通訊行維修，「不要拿去蘋果專賣店」。

經APPLE原廠鑑定，該仿冒手機零件均非APPLE原廠，電池亦有過熱膨脹現象，恐有爆炸燃燒之餘。警方也呼籲，購買iPhone後，可上官方網站進行「序號查詢」得知保固期限，若手機剛買序號卻已過期，可能就是買到仿冒機，請盡速向警方報案，警方也將慧鑫通訊行26歲李姓女店長依商標法送辦，並將持續追緝相關人員。

仿冒iPhone的序號皆已過期。（記者陳薏云翻攝）

仿冒iPhone可以使用iOS系統，與正品相當神似。（記者陳薏云翻攝）