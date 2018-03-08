拍賣網站「成人專區」賣漫畫 有未成年學生猥褻圖案判2月

2018-03-08 15:50

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市吳姓男子去年6月間，把珍藏多年的9本色情漫畫書刊上網拍賣，卻被警察買下法辦，台中地院一審認為，吳男透過露天拍賣的「成人專區」販售，已採取不讓未成年男女觀賞購買的適當安全隔絕措施，據此判決無罪，檢方上訴二審，台中高分院卻認為，吳男賣色情書刊雖不構成刑法陳列猥褻物之罪，卻有2本漫畫有未成年男女學生猥褻圖畫，觸犯兒童及少年性剝削防制條例的「特別法」，據此撤銷無罪原判，改判徒刑2月，可易科罰金6萬元。

判決書指出，吳男在2011、2012年間，於高雄市書報攤買9本色情漫畫書刊，4本是小說或雜誌，5本是漫畫，事隔約6年，去年6月7日下午，他在台中住處用女友的帳戶，在露天拍賣的「成人專區」內，刊登「18禁短篇情色文學精選」等標題，張貼9本色情漫畫書刊的封面，卻被北市警局網路巡邏員警看到，花錢買下再法辦，台中地檢署依刑法第235條第1項公然販賣陳列猥褻物，以及兒童及少年性剝削防制條例第38條第1項，散布販售陳列兒童或少年性交猥褻圖畫罪起訴。

吳男辯稱沒有犯意，只想把舊書賣掉，台中地院勘驗內容，認為9本書刊漫畫，是無藝術或醫學教育價值的猥褻物，但卻沒有暴力、虐待或人獸性交等第一類猥褻內容，屬於第二類比較軟性的猥褻物，台灣現行法律是可以販售，但必須有所約束，吳男在露天的「成人專區」販售，會員要點選「我已滿18歲」始能進入，吳男並非恣意在網路上陳列販售猥褻物，已採取適當之安全措施，另外，漫畫情節圖畫是虛構繪製，不是真實的少男少女飾演，據此判決無罪。

台中地檢署不服判決而上訴，台中高分院二審有異於一審的見解，二審認為吳男於網路陳列販售9本書刊漫畫，雖採取適當的安全隔絕措施，不構成刑法販售陳列猥褻物之罪，但卻有「清一色是童貞」、「正確性教育」2本漫畫，構成兒童及少年性剝削防制條例第38條，販售陳列兒童或少年性交猥褻圖畫的「特別法」規定。

二審認為，這2本漫畫有少男少女裸露猥褻圖畫，還有「這就是中學女生的全裸喔」、「你是國中生吧？可不可以陪我做愛啊？」等對話，漫畫雖是虛構繪製，但兒童及少年性剝削防制條例第28條，也將「圖畫」涵蓋在內，避免色狼觀看兒童或少年色情圖畫之後，採取實際行動去傷害兒童或少年，據此撤銷無罪判決，改依兒童及少年性剝削防制條例判處2月徒刑，可再上訴。