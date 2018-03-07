買房驚知獨居榮民死屋內 「老死非凶宅」求解約敗訴

2018-03-07 18:09

〔記者王定傳／新北報導〕張姓男子於2015年花了538萬，向退輔會新北市榮民服務處標下鄭姓榮民留下的房產，事後驚知鄭翁當年死在屋內，陳屍多時，他氣憤提訴，要求解約、退價金及裝修等花費597萬餘元，新北地院法官認為，鄭翁是老死，算自然死，不算凶宅，判張男敗訴，可上訴。

據查，新北市榮民服務處於2015年11月間公告標售鄭翁過世後留下的房產，張男以538萬餘元標下，但他事後從鄰居口中得知，鄭翁於2004年間過世時，死於屋內多時。

張男指出，台灣民間認為，房地產內如果有獨居老人過世多日才發現，是不吉祥的事，一般人大多不願購買或入住，影響價值，他到現在仍有陰影，不敢入住，而新北市榮民服務處公開標售時，備註欄裡特別就亡故情形註記：「醫院亡故」，刻意隱瞞重要資訊，屬重大瑕疵。

張男還出具新北市不動產仲介經紀商業同業公會的函文，內容指「單身榮民於屋內死亡多日，才被發現，該屋於不動產市場或恐將受有影響」。

新北市榮民服務處則主張，鄭翁被發現時，鄰居並未聞到臭味，無法明確判斷出死亡的時間，且鄭翁死亡地點為自宅，死亡種類是「病死或自然死」，死亡原因為老邁，不是凶宅，不影響價值。

法官也認為，鄭翁確實在屋內因老邁而自然死亡，頭部血水已流出，這不是兇殺、自殺、一氧化碳中毒或其他非自然死亡，且死亡時間無法判定，不算凶宅；至於新北市不動產仲介公會的函文，並無任何客觀依據，判張男敗訴。