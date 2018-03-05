竹縣刑警缺額率全台最高 每3個缺1個

2018-03-05 19:17

［記者廖雪茹／新竹報導］新竹縣政府警察局偵查佐缺額比率33%全台最高，招補名額始終追不上外調、退休的速度，平均每3個人就缺1個；警察局人事室表示，每年至少2次招考，鼓勵行政警察更上一層樓，預計本月將有一批生力軍加入。

警察局人事室表示，刑警缺是全國性的現象，警政署為重振刑警士氣，近年推動並列管各項業務簡化，希望讓偵查佐專注在刑事案件的偵查工作上，以減輕壓力。新竹縣每年積極辦理偵查佐招考，鼓勵基層員警把握升遷機會，「唯有先補足刑警缺，以便爭取中央分發警員缺。」

由於申請外調中、南部或是退休，新竹縣的刑警缺比率居高不下。人事室說，竹縣偵查佐的預算員額96人，目前64人，尚缺32人，缺額率約33.33%。刑大最近甫辦理偵查佐招考，有10幾個報考，近日即將召開甄審會，預計本月就會補新人；但基於寧缺勿濫，會補幾個還是未知數。

警察局表示，竹縣雖鬧刑警荒，實務上各分局都會從派出所或分駐所，借調優秀行政警察支援。發生重大刑案時，各分局也會成立專案統一指揮警力，讓偵查隊和派出所分工合作。

刑大和4個分局偵查佐平均缺額5~7人；以竹北分局為例，偵查隊預算配置27人，缺額5人，另支援1人。

雖有提供刑事加給和破案獎金。基層說，刑警除要值班、爭取績效和處理公文，現代社會犯案手法日新月異，陳抗多，又有地檢署發交的案件；但花費很多精神和時間辦案所獲得的獎勵，相對於派出所警員的累積速度慢多了，也難怪年輕警員會怯步。

此外，報考偵查佐有資格限制，至少得待在派出所2年，年輕警員分發派出所後待習慣了，可能就缺乏挑戰的動力。

因為缺人，新竹縣的偵查佐經常「1人當3人用」，形成惡性循環，讓現職刑警有苦難言。