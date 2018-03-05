想偷汽修行老闆的機車 賊被抓包竟反問超瞎問題...

何男機車差點遭竊。（記者余衡攝）

2018-03-05 19:09

〔記者余衡／新北報導〕實在有夠瞎！在新北市三峽區開設汽車修護廠的何姓男子，日前將機車停在店外時，竟遇上一對疑似意圖偷車的超瞎中年情侶檔，兩人發動機車後何男追出制止，情侶檔情急之下結巴反問「老闆請問...你們有在修機車嗎？」何男哭笑不得最後怒斥他們「立刻離開！」

何男說，日前傍晚他在店內修車時，突然聽見自己的機車遭人發動，他感到有異追出店外，看見一對中年情侶檔站在他的機車旁鬼鬼祟祟，何男立即制止並問道：「你們要做什麼？」情侶檔見狀慌了手腳，竟反問何男「請問你們有在修機車嗎？」

何男一頭霧水上前將機車熄火，不料情侶檔還大膽追進店內詢問「你是誰？是老闆嗎？」何男不耐工作遭到打擾，怒斥莫名奇妙的兩人「立刻離開！再不走要報警了！」兩人悻悻然離去後他調閱店內監視器，才發現情侶檔早就在附近探頭探腦。

何男說，當天下午把機車借給修車客人代步，客人還車時沒拔鑰匙就將機車停在店門口，他忙於工作一時也沒想到，由於三峽警分局就在附近，不料竟然遇上意圖偷車的中年情侶檔，他招牌清楚寫著汽車修護，情侶檔被抓包還裝做想要修機車實在太瞎，但因機車完好如初並未報警。

警方表示，竊盜未遂依法仍需附刑責，呼籲民眾就算是短時間離開汽、機車，務必將鑰匙拔下，以免給宵小可趁之機。

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