竹市新香街邊坡棄置數千件二手衣物 成大片衣海

新竹市新香街的邊坡遭人丟置大批數千件二手衣物，新竹市環保局已前往蒐證及破袋，並查出可疑跡證，並請清潔隊協助清理。（記者洪美秀攝）

2018-03-05 16:14

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市新香街一處邊坡遭人丟棄數千件的二手衣物，誇張情形引起民眾注意，有民眾拍照後上傳臉書，直呼「裏面可能有大家回收的舊衣服」，對此，環保局已前往稽查及破袋，並發現可疑行為人的相關文件，除會要求當事人到環保局說明，也協同警方蒐證，並請清潔隊先清運，會視情節函送地檢署偵辦。

新竹市環保局廢棄物科長易武忠表示，新香街一處邊坡遭人非法棄堆置廢棄物，環保局獲報後昨天就先前往稽查蒐證了解，此處邊坡被亂丟數千件的二手衣服、褲子、鞋子、玩偶及一般廢棄物等廢棄物（粗估約20立方公尺），環保局與警方蒐證及破袋後，已發現可疑跡證，先由清潔隊協助清理。

今天環保局共動員清理機具5車，包括抓斗車及3大清運車和15名清潔人員進行清理，環保局除會先清理相關的廢棄物，也會加強巡查，同時也針對可疑的文件與跡證，要求當事人說明，並依法嚴懲。

環保局也發現在農曆過年前後，常會出現舊衣回收箱或社區回收箱出現大量二手衣物亂棄置的情況，已請舊衣回收單位注意，加強整理清運，以免影響環境及市容觀瞻。

不少民眾經過此處都說實在很誇張，一大片的二手衣物被亂丟，行徑很囂張，由於此處較無人經過，才會被丟二手衣物，呼籲環保單位追查偷倒者，將其繩之以法。