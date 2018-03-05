攀登水社大山失蹤7天 今午尋獲江姓老翁遺體

針對水社大山失蹤案，南投縣消防局搜救人員跋山涉水搜尋江姓老翁。（記者謝介裕翻攝）

2018-03-05 15:30

〔記者謝介裕／南投報導〕嘉義縣69歲江姓老翁，2月27日獨自到南投魚池鄉水社大山登山，不料，登頂後下山迷路，在山上打轉3個多小時後摔傷，同日晚間8時向南投縣消防局報案求援，歷經7天動員300多人次的搜救人力，今日中午12時30分於翠林瀑布上方500公尺發現江翁遺體，目前搬運下山途中。

南投縣消防局表示，老翁當初係從日月潭青年活動中心上山，下山因迷路、跌傷才對外求援，初步研判，老翁可能是在水社大山的三角點分叉路段，不小心走錯路，加上搜尋過程中，天候始終不佳，一下子下雨、一下子又雲霧瀰漫，以致遲至今日才在翠林瀑布一帶的山坳發現老翁的身影，但已氣絕多時，其家屬也悲痛不已。

魚池鄉長陳錦倫指出，水社大山海拔高度2059公尺，登山步道總長約5.5公里，正常攀行來回約需8小時，其中，最易發生迷路、失蹤的地點，便是三角點分叉路段，以老翁被發現的東光村至水社大山登山口，一般開車時間約需40分至1小時的路程，相距可說是非常遙遠，也呼籲民眾前來攀登時，最好結伴而行，互相有個照應，避免類似意外發生。

針對水社大山失蹤案，南投縣消防局搜救人員跋山涉水搜尋江姓老翁。（記者謝介裕翻攝）

南投縣消防局搜救人員在水社大山發現江姓老翁掉落的背包，其遺體也在附近被尋獲。（記者謝介裕翻攝）