網上控訴消防員強吻女性想用錢打發 宜縣允查

2018-03-05 13:44

〔記者張議晨、簡惠茹／宜蘭報導〕靠北消防今天有讀者爆料，宜蘭某消防員去年10月借宿台北同學家，卻趁同學女室友睡著時溜進房間親人，2人私訊中女生指男生強吻，心理受到很大的傷害，男生則以為是情投意合接吻，希望給3萬元壓驚和解，此事引起許多網友關注，宜蘭縣消防局也在臉書上回應，請女方提供事證，秉公處理。

文中指出，宜蘭某消防員去年10月到台北同學家借宿時，趁著同學室友睡著，藉酒潛入房間對同學的室友強制猥褻，被發現以後還說要以500元當補助宵夜打發，並拜託不要說出去。

文中表示，事發後王男又說要給3萬元壓驚，最後叫母親來談和解，和解不成反威脅要提告，事發至今只曾打過一通電話，也沒有道歉意思，就連政風室都不能解決，只說了一句，詢問該隊員後，隊員說沒有這件事，還好今天被猥褻的女生即時醒來。

Po文中附上雙方訊息，男方在訊息中指出以為是雙方合意接吻，如果造成女生不舒服，希望以3萬元給她壓驚和解，女生反駁是男生強吻，要求採取法律途徑解決，男生擔心事情爆發，拜託女生不要說出去。

記者今前往王男所待消防隊，但王男已休假回家，熟識王男的好友透露，他（指王男）是名乖巧的男孩，平常沒勤務就會健身或是與好友在外運動，是個陽光型男，至於感情問題則未多做了解。

事發後，王男也曾透露是被「仙人跳」，雙方家長都有協助處理，未料今日又被對方貼文指控。據了解，當時王男情緒未平，為擔心感情問題影響勤務，曾有段時間暫時不出救護勤務，直到王男情緒平復才出勤。

消防局表示，目前正在進一步調查，確認貼文內容是否與隊員有關或涉及此事，也請女方提供事證，秉公處理。