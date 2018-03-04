怕被關見不到女友男吞毒 警忍惡臭檢視排泄物

2018-03-04 15:21

〔記者余衡／新北報導〕30歲陳姓男子昨晚購買安非他命後，在新北市板橋區南雅西路一間超商前等女友，警方巡邏行經上前盤查，不料陳男竟突然將裝有毒品的夾鏈袋整包吞進肚子裡，員警陪同送醫灌腸並忍著惡臭檢視他的排泄物，所幸毒品數量不多並無大礙，儘管糞便中已不見任何毒品，最後仍因尿液被驗出陽性反應送辦。

警方調查，從事物流業的陳男有毒品及傷害前科，過去曾經多次進出警局，也曾因為吸毒遭到勒戒治療，但他始終擺脫不了毒癮，昨天晚間他和女友相約逛街，碰面前他還先抽空購買1公克安非他命，並在網咖廁所吸食半包後，再前往超商前等女友。

警方巡邏行經超商前，見陳男表情轉趨慌張立即停車盤查，用隨身小電腦查詢赫見他是列管毒品人口，陳男子起先佯裝配合，但警方要求他出示口袋內物品時，他迅速抽出一個裝有不明粉末的夾鏈袋塞進嘴裡，兩名員警立刻制止並叫救護車，但夾鏈袋已被吞進肚子裡。

員警陪同陳男前往醫院灌腸，並試圖從他的糞便中找尋殘留毒品，雖一無所獲但所幸陳男全程意識清醒、身體也沒有任何不適，陳男留院觀察一夜後被帶回警局偵詢，他坦承怕因為被查到毒品可能入監，長時間無法見到女友才會吞毒，由於醫院報告顯示陳男尿液中有毒品反應，訊後仍被依毒品罪移送法辦。

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